Курс доллара: рублю определили коридор на июль

Курс доллара вырос к рублю в четверг. Доллар США открыл торги на уровне 74.65, евро при этом открыл торги на уровне 88.05 . К 16:59 американский доллар поднялся, дойдя до отметки 74.84 рубля, евро при этом вырос до 88.76 рубля. В то же время индекс DXY сместился с 92,5 пункта на уровень 92.7 пункта.

«На старте сессии рубль ненадолго укрепился благодаря восходящему импульсу нефти, но вскоре перешел к активному снижению. В результате российская валюта в очередной раз обновила двухмесячный минимум к доллару. Глобальные площадки с начала дня находятся под давлением, резко ускорив снижение после старта основной российской сессии. Нефть вслед за консолидацией также просела, обновив трехнедельный минимум»,- комментирует дианмику рынка аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Как отмечает Дмитрий, давление на мировые рынки оказывает всплеск заболеваемости коронавирусом в азиатском регионе, особенно в Южной Корее и Японии, которая намерена объявить чрезвычайное положение до 22 августа. Кроме того, более опасный дельта-штамм признан доминирующим в США и Германии, что усиливает опасения низкой эффективности существующих вакцин против новых мутаций COVID-19. Это может привести к более масштабной волне пандемии, способной подорвать восстановление экономики. При этом высокая инфляция ограничивает возможности центробанков и властей поддерживать экономику в условиях возможного возвращения ограничений.

Давление на российскую валюту оказали данные по инфляции, отмечает начальник управления операций на российском рынке

ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Она достигла 6,5% в июне, что является максимальным с 2017 года.

"Нельзя исключать что МЭР и ЦБ пересмотрят прогнозы по снижению инфляции в сторону увеличения сроков ее снижения. На локальном рынке наблюдается рост цен на топливо, отдельные товары с/х продукции. Растет вероятность того, что ЦБ повысит ставку в июле, как минимум на 0,25 п.п., не исключено, что и на 0,5 п.п." - прогнозирует он

По его словам, население увеличивает объемы кредитования, чувствуя тренд на ужесточение денежно-кредитной политики. Инвесторы перекладываются из рублевых ОФЗ (спрос на которые упал) в валютные облигации. Сезонный фактор оттока тоже влияет на курс, хотя и незначительно.

"Тем не менее, мы не ожидаем дальнейшего ослабления рубля. Пара USD/RUB, вероятнее всего, в июле будет торговаться преимущественно в диапазоне 71-75. Факторы внутреннего спроса и перетока некоторой части инвесторов оказывают лишь временное и незначительное давление. После повышения КС до 6% интерес к ОФЗ постепенно восстановится. Инфляция, возможно, до конца года не опустится ниже 5%. Можно ожидать, что доходность 10 летних рублевых бумаг скоро окажется на уровне +1,0-1,5 п.п. к инфляции, что сделает их привлекательными и стимулирует спрос на ОФЗ", резюмировал Ващенко.