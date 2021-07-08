Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман не исключает, что ОПЕК+ в августе проведет встречу, на которой пройдет обсуждение темы наращивания добычи нефти, сообщает «Интерфакс».

«Да, такое может быть», - сообщил он в интервью CNBC. Ответ прозвучал на вопрос журналистов на тему стоит ли ожидать возвращения к данной теме в августе 2021 года.

Уточняется, что участники альянса заинтересованы в поставках дополнительных баррелей на рынок, «причем, чем быстрее, тем лучше».

«Нам не следует с этим перестараться. Если мы ничего не сделаем, то поступим неосторожно. А если перестараемся, то это - тоже неосторожность», - рассказала собеседник CNBC.

Ранее на встречах 1 и 2 июля ОПЕК+ не смог договориться об увеличении нефтедобычи с августа по причине разногласий с ОАЭ. Абу-Даби не против увеличения добычи, но хотел бы изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

5 июля прошла очередная встреча альянса, однако после двухчасового ожидания участников было объявлено, что она не состоится. Параллельно шли консультации между министрами, которые не позволили принять конкретных решений.

