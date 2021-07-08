Смертность среди россиян обещают уменьшить на четверть миллиона

Госкорпорация «Ростех» сообщила о планах своего холдинга «Швабе» запустить производство портативного отечественного дефибриллятора. Эти планы увязаны с законопроектом об оснащении такими реанимационными приборами тысяч общественных мест в стране. В госкорпорации считают, что это позволит спасать в России около 250 тысяч человеческих жизней ежегодно.

Жизнь сможет спасти даже восьмиклассник

В июне в Думе прошел второе чтение законопроект № 466977-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ему, оказать в экстренном случае первую медицинскую помощь при внезапной остановке сердца, используя дефибрилляцию, смогут не только медицинские работники, но и обычные граждане.

«Фибрилляция желудочков (ФЖ) сердца, то есть нарушение их скоординированного сокращения, при котором сердце перестаёт выполнять свои «насосные» функции, является самой частой причиной внезапной остановки сердца у взрослых, — пояснила Expert.ru врач-терапевт высшей категории, бывшая заведующая приёмным отделением ГКБ №33, Зинаида Албегова. — Вероятность выжить у пациентов с фибрилляцией желудочков в каждую последующую минуту падает на 7-10%. При этом надо понимать, что ФЖ наступает всегда внезапно, и от момента начала фибрилляции до состояния клинической смерти порою может пройти не более 2 минут. Поэтому скорость реанимационных мероприятий в этом случае имеет поистине решающее значение. Широкое применение современных и функциональных дефибрилляторов-мониторов позволит спасти не одну человеческую жизнь», — уверена она.

С сути законопроекта рассказал один из его разработчиков, экс-депутат Госдумы 7 созыва, бывший член Комитета Госдумы по охране здоровья, а ныне — министруздравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

«Согласно идее авторов и разработчиков законопроекта, приборами-дефибрилляторами предполагается оснастить места общественного пользования, количество посетителей которых превышает 500 человек, — объяснил Юрий Кобзев. — В первую очередь это учебные заведения, спортивные сети, культурные учреждения, аэропорты и т.д. Для школ, как для государственных структур, наличие дефибрилляторов предполагается сделать обязательным, заведения находящиеся в частной собственности будут решать вопрос о наличии указанных приборов самостоятельно».

По его словам, прибор будет снабжён инструкцией, делающей его понятным в использовании любому человеку. «В настоящее время, например, в Ростовской области, мы уже обучаем, в рамках программы телемедицины, и учителей и школьников навыкам оказания неотложной первой помощи, в том числе — и умению пользоваться дефибрилляторами. У нас уже ученики 8-х классов умеют оказывать подобную помощь. Уверен, что подобная практика, введённая повсеместно, поможет спасти не одну человеческую жизнь», — добавил соавтор законопроекта.

На вопрос о сроках принятия законопроекта в третьем чтении, Юрий Кобзев ответил, что это произойдёт после окончательного согласования со всеми участниками процесса. «Хорошо, что подобная программа начала своё движение. Начала бы раньше — удалось бы спасти больше людей», — заключил министр.

Продуманная энергономика и расширенный функционал

Подробностями о новом приборе-дефибрилляторе, носящего рабочее название ДФР-04, поделился представитель разработчика, генеральный директор Уральского оптико-механического завода, входящего в холдинг «Швабе» Анатолий Слудных. По его словам, прибор обладает небольшим весом и компактными размерами, оснащен модулем кардиографии, и может применяться для реанимации пациентов всех возрастов.

«Одна из ключевых особенностей нового дефибриллятора — расширенный по сравнению с аналогами функционал, — рассказал Анатолий Слудных. — . Оснащение аппарата модулем кардиографии позволяет медикам следить за сердечным ритмом пациента на встроенном экране. Универсальность прибора дополняется возможностью подключения к нему электродов различных типов: детских, взрослых, одноразовых и многоразовых. Работа устройства может осуществляться в ручном, полу-автоматическом и автоматическом режиме»

По информации разработчика, вес устройства составит не более 5,5 кг, его эргономика продумана с целью упрощения доступа к функциональным блокам. Дефибриллятор удобен для переноски, имеет возможность автономной работы на батареях, без подключения к электросети, в нем предусмотрены функции мониторинга сердечного ритма, голосовых подсказок, и регулирование энергии заряда.

Указывается также, что данными приборами будут снабжены не только медицинские структуры — кареты «Скорой помощи», стационары, отделения реанимации, интенсивной терапии и кардиохирургии, но и общественные места.

И, по оценке заместителя генерального директора «Швабе» Сергея Дмитроченко, оснащение дефибрилляторами санитарного транспорта, больниц и общественных мест позволит спасать в России около 250 тысяч человеческих жизней ежегодно.

Добавим, что «Ростех», скорее всего, не станет единственным поставщиком дефибрилляторов в рамках задуманной законодателями программы, — из-за конкурентности процедуры госзакупок. Но цена прибора, как и его функционал, вероятно, позволят анонсированнлй «Швабе» разработке претендовать на лидирующие позиции в таких конкурсах.