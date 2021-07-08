СМИ: США практически завершили вывод войск из Афганистана

Издание Politico со ссылкой на два источника администрации США заявило, что американский военный контингент практически полностью выведен из Афганистана, сообщает «Интерфакс». «Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось», – заявил один из источников Politico.

На прошлой неделе президент США Джо Байден, заявлял, что американские войска будут покидать Афганистан до конца августа. Однако по данным источника Politico, в Афганистане еще остается примерно 600 американских военных, которые посольство США в Кабуле и международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Эти силы останутся в Афганистане, пока официально вывод контингента не завершится.

На фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников движение Талибан (признано в России террористическим и запрещено) развивает наступление на правительственные силы и берет новые территории под свой контроль.

