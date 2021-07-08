В России третий день подряд фиксируется более 700 умерших от COVID

За последние 24 часа коронавирус выявили у 24 818 человек, сообщает оперштаб 8 июля. Нарастающим итогом в стране за все время эпидемии зафиксировано 5 707 452 эпизодов. В целом в результате инфицирования погибли 140 775 россиян.

За последние сутки в России умерли 734 пациента с COVID.

Вчера, 7 июля, сообщалось о 23 962 зараженных и 725 летальных исходах. Показатель выше 700 фиксируется третий день подряд. Успешно перебороли заболевание 5 143 255 россиян, из которых 21 336 человек были выписаны за истекшие 24 часа. Продолжают лечение 423 422 пациента с COVID-19.

Лидером по приросту новых больных коронавирусом остается Москва, в столице за сутки коронавирус обнаружили у 6040 человек, выздоровели 6805 граждан, умерли 109 человек. В топ-5 по приросту среди регионов с наибольшим распространением инфекции вошли Подмосковье (+2581), Санкт-Петербург (+1937), Нижегородская (+495) и Воронежская области (+397).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 185 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 4 млн смертей от него. Россия продолжает оставаться на пятом месте по заболеваемости COVID. Самая высокая заболеваемость отмечена в США (33,8 млн случаев), далее следует Индия (свыше 30,7 млн), Бразилия (более 18,9 млн) и Франция (свыше 18 млн).

