Трамп подал в суд на соцсети, которые заблокировали его аккаунты

В суд Майами поступили три исковых заявления от экс-президента США Дональда Трампа в адрес Google, Facebook и Twitter, сообщает РБК со ссылкой Fox News. Коллективный иск будет направлен не только против юридических лиц, но и руководителей компаний. Об этом экс-президент заявил во время выступления в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. «Совместно с America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против ведущих технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их руководителей», – заявил Трамп. America First Policy Institute — это НКО созданная его сторонниками.

По словам Трампа, бигтех вышел из-под контроля и лучшим доказательством тому является блокировка аккаунтов президента в январе. «Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с кем угодно», – сказал он. Трамп охарактеризовал социальные сети «рычагом цензуры» нынешней администрации США.

6 января 2021 года аккаунты президента США Дональда Трампа были заблокированы во всех широко распространенных в стране социальных сетях – в Twitter, Facebook, Youtube, Instagram и Twitch. В Twitter у Трампа было 89 миллионов подписчиков.

1 июля появилась новая социальная сеть под названием GETTR, которую западные СМИ называют проектом команды экс-президента США Дональда Трампа. По функционалу новая соцсеть напоминает некогда любимый Трампом Twitter и позиционирует себя как платформу, «лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение». По данным издания Politico, во главе GETTR стоит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

В марте Джейсон Миллер сообщил, что экс-президент Дональд Трамп создаст собственную социальную сеть. «Я думаю, что мы увидим, как президент Трамп вернется в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой. И это то, что, я думаю, станет самым популярным событием в социальных сетях, это полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, чтобы увидеть, что именно делает президент Трамп», – заявил Миллер.

