Упрощены требования к объему вложений инвесторов при заключении Соглашений о защите и поощрении капиталовложений

В Москве в начале июля приняты поправки в закон, который позволяет инвесторам защитить свои вложения при строительстве транспортных, спортивных, оздоровительных комплексов.

«Согласно поправкам в закон, для некоторых отраслей при заключении Соглашения по защите и поощрению капиталовложений (СЗПК) упрощены требования. Так, в проекты в сферах строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов, развития общественного транспорта инвесторы должны вложить минимум 1,5 миллиарда рублей вместо 5 миллиардов. С 5 миллиардов до 500 миллионов рублей снижен порог вложений при возведении спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс и гостиниц, пищевой и перерабатывающей промышленности, для вхождения в проекты комплексного развития территорий – с 5 миллиардов до 250 миллионов рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, объем капиталовложений в которые не превышает 5 млрд рублей, увеличен срок стабилизации, на который гарантирована неизменность законодательных актов – с шести до десяти лет.

Поправки в закон также дают бизнесу возможность выпускать облигации под залог денежных требований, возникающих в связи с предоставлением мер господдержки в виде субсидий или налоговых вычетов, которые инвестор получит в будущем от государства для возмещения различных затрат, связанных с реализацией проекта.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается между инвестором, Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации, либо только между инвестором и субъектом. Механизм заработал в 2020 году. Заключить такое соглашение можно как по инициативе бизнеса, так и по инициативе органов исполнительной власти.

«В Москве подписано уже три таких соглашения. Первое мы подписали с ООО «Р-Опра», оно предусматривает создание в особой экономической зоне «Технополис «Москва» фармацевтического завода, в этот проект инвестор планирует вложить 8,6 миллиарда рублей. Второе соглашение заключено с АО «Р-Фарм», оно также касается создания фармпредприятия, инвестиции в столицу составят 7,3 миллиарда рублей. Третье с ГК «Медси», в рамках этого проекта будет создан многофункциональный медицинский центр на Мичуринском проспекте, инвестиции в проект составят 7,8 миллиарда рублей. Все три соглашения также предусматривают участие Российской Федерации. Что касается нововведений, то мы уверены, что они сделают механизм более доступным для наших инвесторов», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Важным преимуществом для бизнеса при заключении СЗПК является гарантия государственной поддержки в течение всего срока действия соглашения. Преференции предоставляются в виде возмещения затрат и процентов по кредитам на создание объектов различной инфраструктуры при реализации проекта, в том числе транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой, а также иных затрат. Согласно принятым поправкам, инвестор будет вправе выбрать способ такого возмещения – субсидии или налоговый вычет.

«СЗПК дают бизнесу преимущества при реализации инвестпроектов: они гарантируют, в первую очередь, неизменность правовых актов. Механизм предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и остаются неизменными в течение всего срока реализации проекта. Например, если основная ставка налога на прибыль на момент заключения соглашения составляет 20%, то для инвестора она останется на том же уровне даже в случае повышения налога для всех остальных налогоплательщиков», – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.