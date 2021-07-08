В Москве отложили введение QR-кодов для посетителей летних веранд

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении не требовать QR-коды у посетителей летних веранд кафе и ресторанов до 1 августа. Это решение мэр столицы объяснил постепенной стабилизацией ситуации с распространение коронавирусной инфекции и просьбами бизнеса отложить эти ограничения.

«Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек.

В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно). Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», – написал Собянин на своем сайте.

При этом мэр Молскавы напомнил, что опасность никуда не ушла и призвал жителей города вакцинироваться.

5 июля сообщалось, что падение выручки и посещаемости в столичных ресторанах из-за введения COVID-free зон по итогам первых пяти дней работы составило от 40 до 90%, десятки ресторанов приняли решение закрыться.