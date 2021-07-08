ВОЗ следит за «российским» штаммом коронавируса

Всемирная организация здравоохранения включила российский штамм коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга, сообщает «РИА Новости». Этот штамм коронавируса SARS-CoV-2 выявили в России в январе 2021 года. Согласно опубликованным данным, ВОЗ внимательно следит за этим штаммом с 9 июня.

В список мониторинга ВОЗ включают штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять угрозу в будущем, но по которым пока недостаточно доказательств. Они требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных. Сейчас в перечень входят 15 вариантов SARS-CoV-2, среди которых есть мутации, зафиксированные ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовали в журнале Science исследования об обнаружении в Калифорнии нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который устойчив к антителам в организме человека, сообщает «РИА Новости». По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к "калифорнийскому" варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%

Ученые обнаружили у нового штамма коронавируса, получившего название «эпсилон», три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок «шипа» коронавируса. Другие две мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим изменениям коронавирус нейтрализует моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna. Кроме того, спайковые мутации штамма «эпсилон» таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.



