«Я вчера взлетал – “гребенка” там на взлетно-посадочной полосе»

В Кемерове с 6 по 10 июля проходят торжественные мероприятия, посвященные 300-летию образования Кузбасса. Старт празднованию был дан на самом высоком уровне — регион посетил президент Владимир Путин.

Статья по теме: Кузбасс угодил в угольный капкан

Поздравляя регион с юбилеем, президент не только отметил его прошлую и нынешнюю ценность для экономики страны, но и обозначил курс его дальнейшего развития, сделав акцент на перспективах, не связанных с традиционными для Кузбасса секторами.

«Назову конкретную цифру. В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Особая роль здесь принадлежит инфраструктурным проектам, которые “сшивают” пространство нашей страны, делают более прочными связи между территориями», — заявил президент на торжественном вечере по случаю 300-летия.

Он отметил необходимость активной модернизации предприятий и создания рабочих мест не только в традиционных для Кузбасса отраслях — добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе.

По словам доцента кафедры региональной экономики и географии экономического факультета РУДН Татьяны Крейденко, заданный таргет полностью вписывается в текущую повестку, в том числе, экологическую: выступление Президента России в апреле 2021 году на Международном саммите по климату обозначило приоритеты в преодолении негативных последствий глобального изменения климата.

«А Кемеровская область, к сожалению, один из лидеров по загрязнению окружающей среды: 2-е место в стране по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников (это больше, чем все предприятия Северо-Западного или Дальневосточного федеральных округов). Регион является абсолютным лидером по выбросу метана, а объем выбросов вредных веществ в регионе на одного жителя превышает среднероссийский в 3 раза», — поясняет Крейденко.

Она напоминет, что в городах Кузбасса только в 2019 году несколько десятков раз вводился режим «черного неба» (режим неблагоприятных метеоусловий), связанный с накоплением загрязняющих веществ в воздухе из-за безветренной погоды, мешающей рассеиванию вредных веществ. Собственно, 6 июля, в день торжеств, один из ведущих центров угледобычи региона Киселевск накрыла угольная буря.

Шерегеш: настоящий курорт

Уже на следующий день президент привлек к обсуждению перспектив региона членов правительства. Которые оперативно поделились своими соображениями по поводу того, как обеспечить Кузбассу дальнейшее существование под чистым небом.

Так Марат Хуснуллин сообщил, что в соответствии с указанием президента еще в марте была утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области. До 2024 года в нее направят 55,2 млрд рублей. Из них 51,3 млрд — из федеральной казны.

По словам вице-премьера в ближайшие три года в регион планируют привлечь больше 50 миллиардов рублей частных инвестиций и создать в сферах, не связанных с добычей угля около 13 тысяч рабочих мест.

Привлекать инвестиции будут в первую очередь налоговыми льготами — для действующих резидентов территорий опережающего социально-экономического развития хотят сохранить пониженную ставку страховых взносов. Плюс — предусматривается поддержка региональных фондов, «направленных на импортозамещение, производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения». 20 млн рублей на эти цели уже выделили, а в дальнейшем обещают и дополнительное финансирование.

Ставку в развитии региона намерены делать на спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Как пояснил Хуснуллин, «инвестиционную привлекательность комплекса сдерживали устаревшие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортные заторы в пиковый сезон». В этом году стартовала реконструкция системы водоснабжения, кроме того, в комплексе построят газовую котельную, объекты коммунальной инфраструктуры, пожарное депо и прилегающие автодороги. На эти цели из резервного фонда уже выделили 543 млрд рублей. А понадобится — добавят еще.

Столь серьезные вложения должны обеспечить Шерегешу дополнительный приток туристов. Все-таки современным отдыхающим важен комфорт — и в пути, и на курорте. Ехать «козьими тропами», а потом мерзнуть или сидеть в номере без воды — за такой «экстрим» давно уже никто платить не будет.

Что почем

Правда, анонсированные расходы выглядят очень любопытно на фоне других запланированных трат. Например — на обеспечение жильем детей-сирот.

«На детей-сирот мы выделили более одного миллиарда в этом году и по просьбе региона 782 перенесли на следующий год, финансирование обеспечено», — рассказал Хуснуллин.

Еще два миллиарда выделяются по программе аварийного жилья. На эти деньги планируют переселить 2600 человек и уменьшить объем аварийного жилья почти на 51 тысячу квадратных метров. Интересные все-таки в Кузбассе расценки на строительство. Но, видимо, кабмин они устраивают.

Заботятся в кабмине и о здоровье жителей Кузбасса — 300 миллиардов рублей из федерального бюджета выделят на строительство (заметьте, даже не реконструкцию, а все дешевле Шерегеша!) многопрофильной больницы в Междуреченске, а также лабораторного корпуса Кузбасской клинической инфекционной больницы. На последнее, правда, средства уже вроде как зарезервированы. Правда, какие — Хуснуллин не уточнил.

Кроме того, в самом угольном регионе страны наконец-то будут уходить от угольного, собственно, отопления — менять его на газовое.

Транспорт и инфраструктура на земле и в воздухе

Запланировано также обновить подвижной состав общественного транспорта. Предполагается, что это поможет снизить выбросы загрязняющихи веществ в Новокузнецке на 14 тысяч тонн в год. Так что у жителей одного из самых загрязненных городов в стране есть-таки шанс увидеть чистое небо и вдохнуть полной грудью без риска асфиксии.

Кстати, улучшать жизнь Кузбасса власти намерены не только обновленной горнолыжкой и газовыми котельными. Вице-премьер анонсировал запуск в регионе крупных инфраструктурных проектов.

Например, реконструкцию участка трассы «Сибирь», региональных и муниципальных дорог. Кроме того, за 43 миллиарда рублей будут строить обход Кемерово. По словам Хуснуллина, это один из ключевых проектов, который раздвинет границы города, разгрузит дороги, поможет в создании рабочих мест.

Между тем, президент напомнил, что в регион не только на машинах ездят — туда и самолеты летают. А вот приземляться и взлетать им совсем некомфортно. «Я вчера взлетал — “гребенка” там на взлетно-посадочной полосе… Сразу меня командир предупредил: пристегнитесь. И прочее. Стюардесса зашла: не ставьте стаканы. Понимаете? Надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно, я прилетел и улетел, не так часто там бываю. А люди-то каждый день летают», — проявил глава государства нешуточную заботу о гражданах, пользующихся воздушной гаванью.

При этом Хуснуллин сообщил, что на реконструкцию международного аэропорта Кемерово собирались выделить 3,5 млрд рублей.

«Сейчас с Росавиацией в рамках КПМИ рассматриваем возможность выделения этих дополнительных денег», — сообщил вице-премьер. Видимо, после президентской критики возможности и впрямь найдутся.

Шахтерская политика

Судя, по совещанию президента с членами правительства, мысли о Кузбассе их не покидают — планов и предложений по региону прозвучало немало. По перспективам развития региона высказались и первый вице-премьер Андрей Белоусов (он справедливо считает, что угольная карта еще до конца не разыграна) и министр экономического развития Максим Решетников (он озабочен диверсификацией экономики региона).

Казалось бы — все правильно, все логично. Но возникает невольный вопрос: почему именно сейчас? Разве надо было ждать 300-летия, чтобы обозначить все эти приоритеты и таргеты?

«Кемеровская область уже на протяжении более 100 лет — опорная база не только экономического развития страны, но и один из центров ее политической жизни. Достаточно вспомнить всекузбасскую забастовку шахтеров 1989 года, которая была поддержана другими угледобывающими регионами и стала одной из причин смены политического и экономического курса в стране. А если учесть, что 2021 год — год парламентских выборов в стране, то присутствие первых лиц страны на торжественных мероприятиях не удивительно», — рассуждает Татьяна Крейденко.

По ее словам, ситуация в Кузбассе уже непростая: Кемеровская область — крупнейший регион по числу монопрофильных муниципальных образований — 24 населенных пункта, в которых проживает более 60% населения, и производится более 70% продукции, связанной с угольно-металлургической специализацией области. Из 24 моногородов только в 4 социально-экономическая ситуация стабильна, в 11 есть риски ее ухудшения, а в 9 — она наиболее сложная.

То есть, пора принимать срочные меры, представив хотя бы убедительный план по изменению жизни Кубзасса к лучшему. Пусть президент и бывает там не каждый день.