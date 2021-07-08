Еврокомиссия оштрафовала Volkswagen и BMW на 875 млн евро

Европейская комиссия признала концерны Daimler, BMW и Volkswagen виновными в картельном сговоре и наложила штраф на BMW и Volkswagen за нарушение антимонопольных правил ЕС в размере 875,2 млн евро. Группа Volkswagen была оштрафована на 502,4 миллиона евро, а BMW - на 372,8 миллиона евро. Группе Daimler удалось избежать штрафа, поскольку она сообщила Еврокомиссии о существовании сговора.

По мнению Еврокомиссии автопроизводители обладали технологиями в области очистки выхлопа дизельных двигателей от оксидов азота, но не внедряли их в производство. При этом все автопроизводители укладывались в действующие европейские нормы по очистке выхлопа автомобилей.

