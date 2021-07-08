Евросоюз предлагает России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации

Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

«Нужно выработать какие-то решения, в частности об эквивалентности между нашими сертификатами», - рассказал Эдерер журналистам.

Он напомнил, что в ЕС уже есть цифровые, которые введены для беспрепятственного перемещения внутри объединения. Помимо этого, в ЕС уже создана нормативно-правовая база, в рамках которой были введены сертификаты.

«В Евросоюзе есть цифровые документы, в рамках которой они были введены, предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах», - добавляет Эдерер.

Он добавил, что ЕС уже направил соответствующий запрос в «министерство здравоохранения Российской Федерации, предлагая провести обсуждение того, не хотела ли бы Россия поучаствовать в процессе признания эквивалентности»

Посол отметил, что европейские цифровые сертификаты содержат информацию о вакцинации, перенесенных заболеваниях и результатах анализов. Эдерер отметил, что ожидает аналогичной информации и от российских сертификатов.

"Именно поэтому мы Минздраву написали с предложением провести такое обсуждение, в случае успеха мы можем смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников", — сказал Эдерер.

