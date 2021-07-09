Байден начал наступление на американские монополии

Белый дом намерен дать толчок развитию конкуренции в американской экономике, чтобы ослабить засилье монополий и концентрированных рынков. Усиление конкуренции - один из пунктов в программе восстановления первой экономики планеты после пандемии. Указ является своего рода ответом президентской администрации на критику федерального правительства, которое обвиняют в чрезмерной поддержке банков и других корпораций и пренебрежении последствий, которые будет иметь такая поддержка для потребителей.

Джо Байден подпишет указ, защищающий интересы потребителей, в 13.30 по вашингтонскому времени (20.30 МСК). Он направлен, главным образом, на сельское хозяйство, транспорт (авиаперевозки), здравоохранение, интернет и банковскую систему. Авиакомпании, например, обяжут возмещать расходы пассажирам за плохой интернет или потерю или несвоевременную доставку багажа. Бизнесу запретят заставлять сотрудников подписывать контракты, которые запрещают им менять место работы в том же секторе.

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Если коротко, то все положения президентского указа направлены на усиление конкуренции и ослабление власти монополий над американской экономикой. Американские потребители, уверены в Белом доме, должны иметь доступ к к рынкам со справедливыми условиями.

«Главная задача указа,- разъяснила пресс-секретарь президента Джен Псаки,- заключается в том, чтобы показать, что президент поддерживает конкуренцию».

Указ Джо Байдена является продолжением и развитием указа, подписанного в 2016 г. Бараком Обамой, у которого он, напомним, работал оба срока вице-президентом. Обамовский указ предлагал правительственным агентствам и организациям обязательно учитывать в своей деятельности вопросы конкуренции в экономике. Однако Дональд Трамп, сменивший Обаму в Белом доме, фактически отменил антимонопольный указ предшественника, как, кстати, и многое другое, что тот сделал за 8 лет президентства.

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От указа Обамы байденовский отличается конкретикой. Джо Байден требует от правительственных агентств выполнения его распоряжений по усилению конкуренции, хотя в документе требования и называются «предложениями».

Байден начал готовиться к подписанию указа заранее. Он, например, в прошлом месяце назначил профессора Колумбийского университета и одного из авторов антимонопольной политики администрации Лину Хан главой Федеральной торговой комиссии (FTC), играющей важную роль в борьбе с монополиями.

Министерство транспорта (DOT) уже, очевидно, на следующей неделе объявит о мерах, повышающих транспарентность деятельности авиакомпаний в сфере оплаты услуг по транспортировке багажа и оказании интернет-услуг. Речь идет об облегчении для пассажиров возврата денег, заплаченных за предоставленные в ненадлежащем объеме услуги.

Этот пункт указа Байдена, кстати, копирует то, что было написано в указе Обамы и что отменил Трамп, став президентом США в январе 2017 года.

Меры по усилению конкуренции планируется принять также в морских перевозках и в других сегментах транспорта.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) планирует в ближайшем будущем принять ряд мер, направленных на защиту фермеров против несправедливых действий крупных монополий и, в первую очередь, против крупных мясоперерабатывающих компаний.

Министерство труда США (DOL) собирается бороться с контрактами, которые навязывают своим работникам многие компании, чтобы помешать им сменить место работы и перейти в другую компанию в том же секторе.

Известно, что почти каждый пятый работник в Америке сейчас благодаря таким несправедливым контрактам не имеет право перейти на более выгодную работу в той же отрасли. Особенно развита система принудительных контрактов в здравоохранении и технологическом секторе.

Очень важным для простых американцев пунктом президентского указа является так называемое «право на ремонт», не привязанное к какому-то конкретному сектору американской экономики. FTC должна разработать и принять меры, которые разрешат потребителям ремонтировать технику не у ее производителей, как сейчас, а по собственному выбору, при котором, естественно, ремонт обойдется дешевле.

Бизнес несомненно обратит также внимание на требование Байдена доработать правила так называемых «вертикальных слияний», т.е. слияний, в которых участвуют компании, не являющиеся прямыми конкурентами, но состоящие в одной цепочке поставок. Сейчас к таким слияниям регуляторы относятся поверхностно и не уделяют им должного внимания.

FTC и Министерство юстиции США (DOJ) должны в первую очередь сделать так, чтобы регулирующие организации относились к ним с большим вниманием.

Этот пункт, кстати, может отразиться на широко обсуждавшихся в последнее время покупках Amazon киностудии MGM Studios и UnitedHealth Group - Change Healthcare.