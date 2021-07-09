Эксперты рассказали россиянам о безопасном заказе услуг в интернете

Чтобы не быть обманутыми при заказе услуг в интернете необходимо использовать только проверенные сервисы, которые присылают электронные чеки на мейл заказчика, также стоит выбирать исполнителя после тщательной проверки его профиля, рассказали в беседе с агентством РИА «Новости» эксперты сервиса «СберУслуги». Специалисты не советуют переводить деньги за услуги через сторонние ссылки.

«Используйте проверенные сервисы. Если вам нужно заказать услуги мастера на час или репетитора - используйте проверенные сервисы, которые могут обеспечить безопасность своих пользователей», - сообщили в сервисе «СберУслуги» в преддверии международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

Эксперты советуют выбирать сервисы по рекомендации знакомых и не пользоваться подозрительными сайтами, даже если стоимость той или иной услуги там ниже.

Чек, полученный за оплату товаров и услуг, официально закрепляет отношения между покупателем и продавцом, а значит права в случае споров будут закреплены на законодательном уровне. Перед выбором исполнителя поищите о нем отзывы в интернете, об оказанных им услугах, посмотреть оценки и изучить профиль. Если речь идет о специалисте обратите внимание на опыт работы, портфолио, не бойтесь задать уточняющие вопросы.

При оплате услуг нужно быть аккуратным и не переводить деньги через сторонние ссылки, советуют эксперты сервиса «СберУслуги». Также специалисты советуют не оставлять свои контакты, паспортные данные, данные банковских карт - в открытых источниках или передавать их исполнителю.

