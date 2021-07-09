Эпидемиолог рассказал об одном из главных симптомов дельта-штамма коронавируса

Александр Горелов – член-корреспондент РАН заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – назвал один главных симптомов дельта-штамма коронавируса.

По словам специалиста, у каждого третьего пациента с дельта-штаммом ковид сопровождается сильными нарушениями пищеварения, передаёт РИА Новости

При этом Горелов отметил, что ещё весной прошлого года все казалось, что перчатки для профилактики CPVID-19 не нужны. Однако сейчас именно они могут защитить человека от заражения индийским штаммом.

«Дельта наглядно показал, что входными путём могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому этот штамм у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», – резюмировал Горелов, добавив, что наиболее уязвимы перед дельтой молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова назвала самую уязвимая группа населения для COVID-19. По её словам, это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

