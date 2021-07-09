Госкомпании обяжут закупать у малого и среднего бизнеса 25% товаров и услуг

Российское правительство наращивает объем закупок у малого и среднего бизнеса, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Квота на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий (МСП) будет пересмотрена в сторону увеличения», - отметили в пресс-службе. Обязательная доля закупок у МСП в прошлом году была повышена с 18 до 20%, с этого года она достигла показателя в 25%.

«С этого года ее зафиксируют на уровне 25%, что станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса», - прокомментировали в правительстве. Чиновники уверены, что данное решение позволит МСБ получит более полный доступ к закупкам, которые проводит госкорпорация и другие организации с госучастием.

В пресс-службе уточнили, что «постановление также увеличивает с 18 до 20% от общей стоимости заключенных договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры». Речь, прежде всего, идет о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только представители МСП.

