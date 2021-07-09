Курс доллара: рубль может обвалиться

Рубль закрыл основную сессию в четверг в минусе к основным резервным мировым валютам. Стартовав утром в 74,65 в паре с долларом, по 88,05 в паре с евро, днём он продолжил стремительно дешеветь. В моменте он падал к доллару до 75,35 (минимум с 4 мая), а к евро – до 89,185 (минимум с 3 июня).

При этом ближе к вечеру россиянин сумел скорректироваться вверх благодаря отскоку нефтяных котировок. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 74,73 руб., что всего на 0,02 коп. дороже закрытия среды. Евро в это время торговался по 88,49 руб. (+40,75 коп.).

Эксперты считают, что вечером в четверг восстановлению рубля способствовала ситуации на рынке «чёрного золота», где мировые цены пошли вверх после выхода данных Минэнерго США, показавших более заметное, чем ожидалось снижение запасов.

Тем не менее следует отметить, что в целом рубль вчера показал слабую динамику, падая вместе со всеми своими коллегами по сегменту ЕМ. Однако существенное снижение нефтяных котировок, наблюдавшееся первую половину дня, сделало его в четверг худшей валютой не только в Европе, но также на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, накануне в моменте «россиянин» снижался до 75,35 – это самый низкий уровень по отношению к «американцу» за последние два месяца. Например, рэнд (ЮАР) вчера дешевел на 0,6%, а турецкая лира проседала на 0,3%.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как отметила Наталья Орлова из Альфа-банка последние данные по инфляции означают, что ранее прогнозируемые ожидания повышения ставки на 75 б.п на заседании ЦБ РФ 23 июля теперь выглядят очень даже мягкими, так, более заметное повышение ставки больше нельзя исключать. А это, как полагает эксперт существенно скажется на курсовой динамике.

Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс» напомнил, что в четверг пара доллар-рубль превышала отметку в 75,00, что стало максимумом с начала мая. По мнению эксперта, наша валюта негативно отреагировала на данные по инфляции, которая в июне составила 6,5% – самый высокий показатель с 2017 года.

При этом, он подчеркнул, что вполне вероятен вариант, при котором Минэкономразвития и Банк России пересмотрят свои прогнозы по снижению инфляции в сторону увеличения сроков её снижения. Кроме того, растёт вероятность того, что регулятор на своём июльском заседании повысит ставку, как минимум на 0,25 п.п.

Триггерами, которые тянут рубль вниз, по мнению Ващенко, также является тот факт, что население увеличивает объёмы кредитования, ожидая ужесточение ДКП в стране. Помимо этого, глобальные игроки активно уходят из рублёвых ОФЗ в облигации в валюте. При этом курсовая динамика находится ещё и под влиянием сезонного фактора оттока.

«Несмотря на цел ряд негативных факторов, мы не ждём дальнейшего ослабления национальной валюты. По нашему мнению пара доллар-рубль в июле будет находиться в переделах 71,00-75,00», – предположил эксперт.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль может обвалиться

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что на старте вчерашней сессии наша валюта немного дорожала, позитивно реагируя на дорожающую нефть. Однако вскоре рубль развернулся вниз.

«В результате в моменте нацвалюта вновь вчера обновляла двухмесячный минимум к «американцу». «Чёрное золото» также проседало, обновив трёхнедельный минимум», – напомнил эксперт.

Как пояснил Бабин, давление на мировые рынки оказывает всплеск заболеваемости COVID-19 в азиатском регионе, особенно в Южной Корее и Японии. Новый штамм дельта также признан доминирующим в ФРГ и США, что усиливает опасения низкой эффективности существующих вакцин от коронавируса против новых мутаций ковида.

«Всё это может привести к более масштабной волне пандемии коронавируса, которая способна подорвать восстановление мировых экономики. Между тем высокая инфляция ограничивает возможности регуляторов и властей поддерживать экономику в условиях возможного возвращения ограничений. Это уже в ближайшей перспективе может негативно сказаться на курсе», – заявил эксперт.

В частности, он считает, что в ближайшие сессии пара доллар-рубль может отправиться в район 77,00. При этом эксперт не исключил, что при появлении чувствительных фундаментальных факторов, которые станут угрожать «чёрному золоту», российская валюта может обвалиться к американской до 80,00.

С ним солидарна Елена Кожухова из ИК «ВЕЛЕС Капитал». Как пояснила она летом для нацвалюты традиционно сложный период, а при более низких ценах на нефть, неприятной для РФ геополитической обстановки и нисходящей коррекции на мировых рынках акций можно прогнозировать обвал рубля к 80,00.