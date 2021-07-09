Малый бизнес в Москве арендовал более 200 помещений по льготной ставке с начала 2021 года - заммэра Ефимов

В Москве с начала года провели электронные торги для представителей малого и среднего бизнеса (МСП) по аренде 201 нежилого помещения общей площадью около 19,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Аукционы с льготными начальными ставками аренды были введены для поддержки малого и среднего бизнеса в 2017 году. Начальная ставка на таких торгах составляет от тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей — для помещений на первых этажах и выше.

«В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тысячи квадратных метров. В аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти 2 тысячи инвесторов. Средняя конкуренция составила 9 участников на лот», – рассказал заместитель мэра.

Больше всего помещений в первом полугодии — 43 объекта — предлагалось в аренду на юго-западе столицы. Вторую и третью позицию по количеству выставленных на торги объектов занимают юг и восток города: 35 и 22 помещение соответственно.

«Средняя площадь одного лота по итогам проведенных торгов в первом полугодии 2021 года составила около 95,7 квадратного метра, а средняя стоимость аренды для подвальных помещений и объектов, расположенных в надземной части зданий, – 6,4 тысячи и 12,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самый маленький объект, который реализовали на торгах по льготной ставке в этом году, занимает площадь 9,9 квадратного метра и находится в районе Сокольники, а самый большой располагается в районе Южное Тушино, его площадь — 457,8 квадратного метра.

Участниками таких аукционов могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте Федеральной налоговой службы, а также с 2021 года самозанятые граждане. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.