Microsoft выплатит сотрудникам по всему миру по $1,5 тыс. из-за пандемии

Корпорация Microsoft предоставит своим сотрудникам по всему миру бонусную выплату в размере $1,5 тыс. из-за пандемии, сообщает интернет-портал The Verge.

Сумма будет выплачена сотрудникам «в ознаменование окончания исключительного и трудного финансового года», говорится во внутреннем документе корпорации. Премии получат сотрудники, поступившие в Microsoft не позднее 31 марта 2021 года и занимающие позиции ниже заместителей руководителей подразделений корпорации. Бонусы получат и сотрудники, работающие неполный день или в удаленном режиме.

По информации портала, в Microsoft на лето текущего года трудятся около 175 тыс. человек по всему миру., инициатива обойдется корпорации примерно в $200 млн, что несколько меньше, чем ее прибыль за два дня, сообщает The Verge.

Премии недавно получили и сотрудники других американских IT-гигантов. К примеру, в марте 2020 года руководство Facebook выплатило своим сотрудникам, которых насчитывалось почти 45 тыс. человек, в прошлом году по $1 тыс. из-за пандемии. В декабре 2020 года Amazon выплатила своим сотрудникам по $300 за работу в праздничный сезон.

