Мигрантов могут обязать получать единый электронный документ

Мигранты для пребывания в России должны будут получать единый документ с электронным носителем. Срок действия единого электронного документа для мигрантов может составит 10 лет, передает ТАСС, ссылаясь на документ, разработанный МВД РФ.

«Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме», - говорится в законопроекте ведомства.

Срок действия документа составит 10 лет, по истечении данного срока можно получить аналогичный документ, который изготавливается на основе отечественных технологий на защищенной полиграфической продукции.

Документ иностранные граждане могут получить после прохождения обязательной дактилоскопии, а также предоставления фотографии. Помимо этого, иностранцы должны будут пройти медицинское освидетельствование.