Названа самая уязвимая для коронавируса возрастная группа

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова назвала самую уязвимая группа населения для COVID-19. По её словам, это люди в возрасте от 18 до 49 лет, передаёт РИА Новости.

«Определённый набор инструментов для борьбы с распространением коронавируса позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49, – подчеркнула Попова. – То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов».

При этом, как напомнила Попова, согласно данным статистики по заболевшим, почти 40% всех заражающихся сегодня заражаются в кругу семьи или друзей.

Ранее сообщалось, столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве. По мнению мэра, в городе ситуация стабилизировалась, есть снижение уровня заболеваемости.

«Хочу отметить, что в Москве ситуация с COVID-19 стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень тяжёлой», – подчеркнул Собянин.

При этом он отметил, что прогнозировать дальнейший спад коронавируса в столице пока рано.

