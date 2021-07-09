Для нефти Brent наступают худшие времена с мая

Мировые цены на нефть торгуются утром 9 июля без единой динамики после того, как за неделю сырье подешевело почти на 3%, что стало худшей неделей для Brent с мая текущего года, а для WTI — с апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 по московскому времени цена котировок на Brent с поставками в сентябре выросла на 0,07% — до $74,17 за баррель, минутами ранее сорт снижался на 0,05% — до $74,08 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросла на 0,19%, до 73,09 доллара за баррель.

В общей сложности нефть подешевела за неделю на 3%, стоимость Brent потеряла в цене 2,73%, максимально снизившись с конца мая, в то время как нефть марки WTI подешевела на 2,9%, что стало рекордным еженедельным снижением с начала апреля.

Отрицательная динамика вызвана ситуацией с невозможностью прийти к единому решению ОПЕК+. Альянс не смог договориться по дальнейшим условиям своей сделки по сокращению добычи. Две встречи 1 и 2 июля закончились безрезультатно из-за спора между Саудовской Аравией и ОАЭ. Третья встреча, назначенная на 5 июля была отменена.

