Обнаружен «черный ящик» упавшего на Камчатке Ан-26

Один из бортовых самописцев самолета Ан-26, который потерпел крушение 6 июля, найден возле поселка Палана на Камчатке, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на администрацию поселка.

«Обнаружен один из черных ящиков, при первичном осмотре без критических повреждений», — заявили там.

Самолет Ан-26, который вылетел из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение 6 июля. Все находившиеся на борту пассажиры, - 22 человека, и члены экипажа – 6 человек, погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. У следствия на сегодня в работе три версии произошедшего, а именно неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

С 7 до 9 июля включительно на Камчатке введен день траура, а президент России Владимир Путин дал получение оказать помощь семьям погибших в катастрофе Ан-26 в ближайшее время.

