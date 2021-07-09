Pfizer-BioNTech попросит разрешение у США и ЕС вакцинировать население от коронавируса третьей дозой

В ближайшие дни фармацевтический альянс Pfizer-BioNTech запросит разрешение у регуляторов США и ЕС на применение третьей дозе вакцины от коронавируса, сообщает Euronews. По данным Pfizer-BioNTech, третья доза препарата вызывает высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций. Согласно заявлению фармакологических компаний, третья прививка может понадобиться в течение 6-8 месяцев после полной вакцинации. В настоящее время продолжается работа над обновленной версией препарата.

В свою очередь американские регуляторы — Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — опубликовали совместное коммюнике, в котором говорится, что в настоящее время люди, полностью вакцинированные от COVID-19, не нуждаются в третьей дозе прививки, поскольку защищены от тяжелого течения заболевания и смерти. Однако регуляторы сообщили, что готовы к новым дозам, если будет научно доказано, что они необходимы.

Ранее министерство здравоохранения Израиля, что вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech менее эффективна против штамма коронавируса вызванного Delta. Исследование показало, что препарат Pfizer-BioNTech по прежнему предотвращает тяжелое течение болезни, в 93% случаев, по сравнению с 97%, о которых сообщалось в медицинском журнале The Lancet в мае. Однако при этом наблюдается общее снижение эффективности вакцины до 64%.

Компания Pfizer заявила, что не может комментировать неопубликованные данные, но недавнее лабораторное исследование, которое она провела с медицинским отделением Техасского университета, показало, что ее вакцина эффективна против лабораторных версий штамма Delta.



