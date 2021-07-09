Прогноз погоды: испытание на выносливость – синоптики рассказали о горячих выходных

Завершается очередная рабочая неделя и как-то незаметно почти миновала половина лета, которое уже стало в России одним из самых горячих за всю историю метеонаблюдений.

Предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, продолжат этот тренд, устроив россиянам настоящее испытание на выносливость.

У же сегодня вечером вереницы машин заполонив выезд из крупных мегаполисов, устремятся за город – кто-то отправится на дачу, кто-то – на рыбалку. Ну а кто-то просто останется дома и будет высыпаться.

А может у вас начинается отпуск и желание ознакомиться со свежем прогнозом погоды из-за сложностей выезда за рубеж становится ещё больше? Так как большинство наших сограждан проводят отдых в пределах России, давайте узнаем, что ждёт Русскую равнину в ближайшие два дня.

Прогноз погоды на выходные в Москве

Столицу России, по прогнозу синоптиков, ждут жаркие и безветренные выходные. В субботу градусники покажут плюс 30-31 в обеденное время, с утра будет около плюс 20. Ближе к вечеру воздух остынет до плюс 27, возможна гроза с дождём.

В воскресенье в Москве также будет жарко, ясное небо, на нём ни облачка – солнце и все те же плюс 30-31. Ветер возможен, но не выше 7 метров в секунду. Вечером по-прежнему сухо и плюс 28, ночью – плюс 23. Температурных рекордов в предстоящий уикенд метеорологи москвичам не обещают, но климатическая обстановка, по-прежнему останется очень тяжёлой.

Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге всё лето погода бьёт рекорд до рекорда, такого не припомнят даже старожилы. Да, жарко в СПб бывает каждое лето, но, чтобы раскалённый воздух выжигал город и окрестности так долго – пожалуй не было никогда. В Северной столице стоит все последние дни температура плюс 30-33, местами даже выше.

Выходные не станут исключением. Так, в субботу будет жарко и солнечно, плюс 30 в течение всего дня, утром уже столбики термометра поднимутся до плюс 25. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, но это неточно.

В воскресенье в СПб станет ещё жарче – днем плюс 33, с наступлением темноты плюс 28, утро начнется с плюс 26. Дождь не обещают, грозы тоже. Ближе к ночи усилится ветер до 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на выходные в Крыму и Краснодарском крае

Крым в предстоящий уикенд продолжат поливать дожди, которые никак не могут оставить полуостров в покое. Хотя осадков стане меньше, небо по-прежнему будет затянуто тучами. Так, в Симферополе в субботу мокро, возможна гроза, температура днем плюс 27. В воскресенье дождей не обещают, но столбики термометров не поднимутся выше плюс 28

Ялта начинает отходить от недавнего затопления – светит солнце, днем все выходные обещают плюс 30. Дождей не будет. Переменная облачность и осадки возможны в Севастополе, а на градусниках будет плюс 28.

Сильная жара стоит в Краснодаре – там завтра будет плюс 31-32 и плюс 32-33 – в воскресенье. Никакого дождя, но небольшое облегчение принесет ветер, который будет дуть со скоростью 11 -12 метров в секунду.

Жарко и солнечно в Анапе, даже круче чем в Краснодаре – плюс 32-34, без осадков, дождей, гроз и ветра. А вот с Сочи совсем свежо – плюс 26-27 все выходные, возможны грозы.

Прогноз погоды на выходные в Поволжье

Очередное испытание на выносливость предстоит выдержать жителям Поволжья. Так, в Татарстане в субботу без осадков, плюс 31, безветренно и очень душно. В воскресенье чуть прохладнее – плюс 29, к ночи воздух остынет до плюс 23, возможны осадки в виде небольшого дождя.

Башкирия недалеко ушла от соседей: в субботу и воскресенье здесь за плюс 30, в ночь на понедельник возможны грозы.

Нижний Новгород в субботу включит тепло на максимум – плюс 31-33, без осадков, а в воскресенье уже температура пойдёт на спад – столбики термометров опустятся до плюс 27, возможна.

В Перми же будет традиционно прохладно – плюс 22-23 все выходные, облачность переменная. Осадки могут быть с субботы на воскресенье.

Самара подарит солнечный и довольно комфортный уикенд – плюс 27-28. Чуть горячее будет в Саратов – плюс 29, солнечно, небо ясное, дождя и гроз не ожидается.