Ростуризм запускает программу льготного кредитования строительства гостиниц

Ростуризм впервые запускает программу по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей, рассказала журналистам 9 июля глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы запускаем программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей», - сообщила Догузова. Чиновница подтвердила, что Ростуризмом «утверждены соответствующие критерии отбора инвестиционных проектов, а также минимальные и максимальные размеры кредитов».

Глава ведомства подтвердила, что сегодня, 9 июля, планируется начать прием заявок от банков, которые хотели бы принять участие в программе, позже данные организации должны будут предоставить Ростуризму свои инвестпроекты.

Чиновница уточнила, что кредиты будут предоставляться по ставке 3-5% годовых сроком до 15 лет. Деньги можно вложить в строительство и реконструкцию отелей или многофункциональных комплексов, пригодных для проживания туристов.

Окончательный список банков, которым могут быть предоставлены льготные кредиты примет Ростуризм совместно с правительственной комиссией по туризму.

Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки», - сообщила Догузова. Она пояснила, что в проекте должны иметься «документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке».

