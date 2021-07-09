Поводов для снижения рубля более чем достаточно

Нестабильность мировых рынков, опасения из-за распространения коронавируса и потенциального негатива для экономики из-за пандемии снова вернулись на рынки. Негавтив начал поступать сначала из Америки, где власти отказались продлевать налоговые льготы для бизнеса, а от инфляции ожидают заметного роста, что может повлечь ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Потом он перекинулся на Азию, где обвалились практически все основные фондовые индексы, а за ними — валюты развивающихся экономик.

В результате с самого утра в четверг рубль снижался и откатился к уровню 75,35 рублей за доллар — впервые с апреля 2021 года. Впрочем, в течение дня часть негатива все же была отыграна. В итоге курс доллара расчетами «завтра» на 21.10 мск повышался на 9 копеек, до 74,8 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 88,56 рубля. Утром в пятницу, на открытии торгов 9 июля, курс доллара на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 2,35 копейки и составил 74,705 рубля. Курс евро опустился на 4,5 копейки и составил 88,51 рубля.

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Падение рубля было спровоцировано целым рядом факторов, поясняет руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. ОПЕК+ никак не может договориться насчет уровней добычи на ближайшие месяцы. Из-за этого дешевеет нефть и валюты поставщиков. Второй фактор — «ястребиная» политика ФРС. Регулятор постепенно готовит рынки к сокращению выкупа активов, что укрепляет доллар и отрицательно сказывается на других валютах.

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Третий фактор, продолжает эксперт, — окончание налогового периода в России. Четвертый - новая волна пандемии, и вакцины не показывают прежней эффективности с новым штаммом. Ситуация может еще жестче обостриться, если самый свежий штамм «эпсилон» действительно может обходить антитела. Ну и пятый — это внутренние вопросы в виде окончания дивидендного периода и увеличения закупок валюты на четверть.

При этом сейчас рубль растет вслед за укрепляющейся нефтью — российская валюта вернулась на уровень 74,5 рублей за доллар и чуть более 88 рублей за евро. На 10:55 по мск рубль подрос до 74,5 единиц за доллар, укрепившись на 0,35%. К евро российская валюта выросла на 0,43% до 88,11 рублей. Нефть же возвращает свои позиции на фоне рекордного потребления нефтепродуктов в США.

Поэтому, говорит Коган, данные факты внушают определенный оптимизм относительно дальнейшего движения российской валюты, но маловероятно, что она вернется к минимальным показателям за год в районе 72 рублей. Более вероятным раскладом видится стабилизация курса в коридоре 73-74,5 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро. При этом нужно понимать, что все действия ЦБ сейчас какого-либо долгосрочного эффекта иметь не будут — повышение ключевой ставки даст только краткосрочный эффект, который продлится не более суток.

В ближайшее время многое будет зависеть от того, как именно будут дальше проходить переговоры ОПЕК+ и как сложится кейс с Ираном, который может моментально обвалить котировки нефти ниже 70 долларов и тем самым ударить по рублю, указывает Михаил Коган. Если картель развалится и страны вернутся к свободному рынку, то российская валюта также полетит вниз к 80 рублям за доллар и 95-100 — к евро. Фокус инвесторов сейчас будет именно на этом факторе и на дальнейшей ситуации с пандемией и новым штаммом.

В рубле сейчас ровно та же турбулентность, что и в других активах - рынки нервные и очень чувствительные из-за неопределенности на глобальном уровне по нефти и отсутствия понимания, куда двинуться дальше, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари». Нефть Brent вернулась в плюс после того, как вышли данные по запасам сырья в США - но и так было понятно, что показатель увеличится, поскольку сезонный фактор спроса тут и не переставал работать. В секторе сырья слишком много эмоций спекулянтов, которые и раскачивают котировки так сильно.

Рубль, говорит эксперт, закономерно реагирует на изменения внешнего фона, укрепление доллара на мировом валютном рынке, разгон инфляции и колебания сырьевых цен. Минфин продолжает запасаться долларами, и это не может не давить на позиции рубля фундаментально. Даже на относительно дорогой нефти поводов для снижения курса рубля сейчас достаточно. Как полагает Анна Бодрова, в моменте доллар попробует закрепиться в диапазоне 74-75 руб., чтобы дождаться прояснения конъюнктуры.