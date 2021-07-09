Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз по рублю на сентябрь

Курс доллара снизился к рублю на торгах пятницы. Доллар к рублю открыл торги на уровне 74.65 , а евро начал день на уровне 88.38 . К 17:00 доллар снизился и достиг уровня 74.39 рубля, а евро ослаб, до уровня 88.26 рубля. Индекс доллара при этом показал негативную динамику на 0.0017 пункта и достиг уровня 92.26 пункта.

«Несмотря на негативный внешний фон, сформировавшийся утром, рубль открылся вверх и после непродолжительной просадки перешел к активному росту вслед за мировыми рынками и нефтью»,- комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отмечает, что в начале дня биржевые площадки и котировки нефти снижались, оставаясь под давлением угрозы новой волны пандемии. Однако утром ситуация на мировых рынках стала быстро улучшаться. Инвесторы надеются, что сохранение проблемы коронавируса заставит ФРС повременить с началом ужесточения монетарной политики.

«Кроме того, поддержку рисковым активам оказали более слабые данные о потребительской инфляции в Китае. Это позволит ЦБ страны не столь агрессивно сокращать избыточную ликвидность, или даже на некоторое время ослабить монетарные условия из-за угрозы новой волны пандемии»,-подчеркивает аналитик.

В рубле сейчас ровно та же турбулентность, что и в других активах - рынки нервные и очень чувствительные из-за неопределенности на глобальном уровне по нефти и отсутствия понимания, куда двинуться дальше, отмечает в комментарии для Эксперт Online старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, Нефть Brent вернулась в плюс после того, как вышли данные по запасам сырья в США - но и так было понятно, что показатель увеличится, поскольку сезонный фактор спроса тут и не переставал работать. В секторе сырья слишком много эмоций спекулянтов, которые и раскачивают котировки так сильно.

Рубль, говорит эксперт, закономерно реагирует на изменения внешнего фона, укрепление доллара на мировом валютном рынке, разгон инфляции и колебания сырьевых цен. Минфин продолжает запасаться долларами, и это не может не давить на позиции рубля фундаментально. Даже на относительно дорогой нефти поводов для снижения курса рубля сейчас достаточно. Как полагает Анна Бодрова, в моменте доллар попробует закрепиться в диапазоне 74-75 руб., чтобы дождаться прояснения конъюнктуры.

Тем временем, эксперты Сбербанка сделали пргноз курса доллара к рублю на конец сентября 2021 года. По их мнению, российская валюта укрепится до 72 руб. за доллар. Несмотря на ожидаемый рост доллара, рубль будет поддержан сильным повышением ставки ЦБ РФ и сравнительно высокими ценами на нефть. Аналитики также рассчитывают на рост инвестиций в российскую экономику ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая превышает 7% ВВП.

"Благодаря росту цен на нефть поступления в ФНБ стали больше. Поэтому российское правительство обсуждает сейчас увеличение ежегодных инвестиций с 300-400 млрд рублей до 600 млрд рублей. Если будет принято положительное решение, то рубль может укрепиться на 2% относительно доллара", - отмечают в Sber CIB.

При этом сохранятся геополитические риски, а также негативом для рубля станет ужесточение политики ФРС. Аналитики Sber CIB отмечают, что в третьем квартале среди важных событий для российской валюты будут ежегодный симпозиум Федрезерва в Джексон-Хоуле и сентябрьские выборы в Госдуму.