Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве. По мнению мэра, в городе ситуация стабилизировалась, есть снижение уровня заболеваемости, передаёт РИА Новости.

«Хочу отметить, что в Москве ситуация с COVID-19 стабилизировалась, и мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень тяжёлой», – подчеркнул Собянин.

При этом он подчеркнул, что прогнозировать дальнейший спад пока рано.

«Я бы стал этого делать. Тем более мы видим определённые неприятные тенденции. Прежде всего, тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций и тяжёлых случаев течения болезни», – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки коронавирусом заболели ещё 6 643 человека, 7 231 пациент выздоровел после болезни. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости ковидом. В Подмосковье выявлено ещё 2 545 заболевших, в Санкт-Петербурге – 1 951. В топ-5 антирейтинга также вошли Нижегородская область (+529) и Воронежская область (+414).

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 766 случаев, что стало максимумом с начала января. Скончались 726 пациентов, наибольшее количество летальных исходов в Санкт-Петербурге - 107, в Москве - 102, в Иркутской области - 29.

