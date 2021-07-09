Среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти 8 миллионов - заммэра Ефимов

Количество рабочих мест в Москве составляет около 8 миллионов, при этом численность безработных постоянно снижается и на данный момент составляет всего 41,4 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году в связи с общим снижением экономической активности из-за пандемии с марта по май мы фиксировали сокращение числа рабочих мест, однако уже в июне 2020 года рынок труда начал активно восстанавливаться. По последним данным, среднегодовое количество рабочих мест в Москве составляет почти 8 миллионов, что лишь немного ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 8 миллионов и 49 тысяч. По этому критерию экономика города фактически вернулась к докризисному уровню», – сказал заммэра.

Сегодня количество вакансий в объединенной базе данных городской службы занятости насчитывает 378 тысяч.

Как сообщает Аналитический центр Москвы, одновременно к концу 2020 года уровень напряженности на рынке квалифицированного труда – это отношение количества резюме к количеству вакансий – значительно снизился: после пика в мае (17,2) в декабре этот показатель составил 8,6, а к маю текущего года снизился до 5,6 за счет опережающей активности работодателей.

В мае по сравнению с апрелем количество вакансий выросло на 4%, а число резюме от соискателей при этом снизилось на 6%. Хорошо иллюстрирует оживление рынка труда и рост числа активных вакансий: по данным портала HeadHunter, в этом года за январь-май число вакансий увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.