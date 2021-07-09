США ввели санкции против трех российских компаний трех граждан РФ

Министерство торговли США включило в санкционный список трех российских граждан и три компании из России за «деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов». Санкции были введены против Андрея Кузнецова, Дмитрия Кравченко и Маргариты Кузнецовой, а также ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и группы компаний «Радиант».

По мнению американцев, эти физические лица и компании учувствовали в закупках электронных компонентов, производимых в США, которые в дальнейшем могли быть использованы в российских военных программах.

