В России за сутки выявлено более 25 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 766 случаев, что стало максимумом с начала января, сообщает оперштаб в пятницу. 8 июля сообщалось о 26 714 новых случаях заболевания. Скончались 726 пациентов, наибольшее количество летальных исходов в Санкт-Петербурге - 107, в Москве - 102, в Иркутской области - 29.

Нарастающим итогом в стране выявлено 5 733 218 случаев коронавирусной инфекции, число летальных исходов достигло 141 501 человек.

Выписаны по выздоровлении 5 165 087 россиян, из которых за последние сутки поправились 21 832 человека.

В Москве заболели еще 6 643 человека, 7 231 пациент выздоровел после болезни. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. В Московской области выявлено еще 2 545 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 951. В топ-5 по заболеваемости вошли Нижегородская область (+529) и Воронежская область (+414).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,8 млн случаев, на втором месте Индия – 30,8 млн, на третьем месте Бразилия – около 19 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн. Всего в мире зарегистрировано 185,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 4 млн смертей от него.

