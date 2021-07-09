Талибы захватили КПП на границе с Ираном

Боевики движения Талибан (признано в России террористическим и запрещено) захватили КПП на границе Афганистана с Ираном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Представители Талибана подтвердили взятие города Ислам-Кала, который расположен на границе с Ираном. По сообщениям иранских СМИ, афганские солдаты, находившиеся в городе, покинули свои позиции и направились в Иран в поисках убежища. Кроме того, в сети появилось видео, на котором боевики Талибан стоят напротив иранских пограничников.

Ранее боевики Талибан вышли на границу Афганистана и Таджикистана, заставив более тысячи афганских военных искать убежище в Таджикистане.

Вчера, 8 июля, делегация катарского политического офиса движения Талибан (признано в России террористической организацией и запрещено) прибыла с визитом в Москву, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя политофиса движения Мохаммада Сохаила Шахина. Он сообщил, что делегация состоит из четырех человек. «Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар… Мы прибыли для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны», – сказал Шахин.

Шахин заверил, что Талибан не намерен атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе. «У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности российские или каких-либо других стран», – сказал представитель движения.

Кроме того, Шахин заявил, что Талибан не намерен нападать на афгано-таджикскую границу. «Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении», – сказал он.

