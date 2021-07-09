Цены на жилье в Европе растут самыми высокими темпами за последние 14 лет

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, в объединенной Европе резко ускорился рост цен на жилье. Так быстро, как в первые три месяца 2021 года, они не росли с 2007 года, т.е. уже почти полтора десятилетия. Причина, вернее, причины простые: низкие процентные ставки, т.е. дешевые кредиты, и одновременно высокие сбережения европейцев, которым в трудные времена существенно помогли правительства.

В первом квартале цены на жилье в Евросоюзе выросли, по данным Eurostat, на 6,1% в пересчете на год, что на три десятых процента выше показателей предыдущего квартала. Темпы роста цен в первом квартале - наиболее высокие темпы с третьего квартала 2007 года, в последнем квартале прошлого года – самые высокие после четвертого квартала 2006 года.

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Цены на жилье начали резко расти в последние месяцы в наиболее развитых экономиках по всему свету, включая Великобританию и США, благодаря беспрецедентным мерам поддержки экономик и населения, предпринятых правительствами практически всех стран в борьбе с последствиями пандемии. Помощь властей резко увеличила объемы ликвидности на финансовых рынках и одновременно снизила до рекордного уровня ставки по закладным.

По мнению экономиста Oxford Economics Рикардо Амаро, «мощная инерция» (роста цен на жилье), вероятно, сохранится и во второй половине текущего года, «поддерживаемая большой доступностью высоких накоплений в таких сегментах рынка, как покупка жилья, очень выгодными ставками по кредитам и стремительным восстановлением экономик в целом, начиная со второго квартала».

Уровень ставок по закладным на жилье в еврозоне опустился в январе-мае 2021 года ниже 1,6%, что является рекордом. Максимум – 5,7% был, по данным ЕЦБ, в 2008 г.

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Все это означает не только то, что сейчас больше людей могут позволить себе закладные на жилье, но и то, что его покупка стала в финансовом плане выгоднее аренды.

Еще одна особенность последних месяцев заключается в том, что несмотря на экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, финансы многих домохозяйств оказались в неплохом (относительно, конечно) состоянии. Эта странность, естественно, объясняется поддержкой властей населения во время пандемии.

Положительно сказалось на спросе на жилье и резкое повышение числа работающих на дому в 2020-21 гг. Именно работа на дому, ставшая очень популярной в последние полтора года, во многом и спровоцировала «жилищную лихорадку». Дело в том, что многих неожиданно перестали устраивать жилищные условия (главным образом, площадь квартир и домов), к которым раньше претензий не было.

Экономист Capital Economics Джессика Хайндс считает, что растущие цены отражают «очень агрессивную монетарную политику ЕЦБ, поддержку властями рынка труда, который обеспечивает занятость населения, и мораторий на платежи по закладным».

По мнению Джессики Хайндс, однако, нынешняя тенденция на рынке жилья не похожа на «пузырь», который в любой момент может лопнуть.

Быстрее всего среди крупных экономик континента цены на жилье росли в январе-марте этого года в Германии – со скоростью 9,4%. В странах поменьше, например, в Дании, Чехии и Нидерландах, в первом квартале и вовсе были зафиксированы двукратные темпы роста.

Конечно, в таком крупном образовании, как Евросоюз, не может быть полностью однородной картины. Так, в Испании, например, цены на жилье в январе-марте выросли всего на 0,9%. Десятилетний рекорд по этому показателю на Пиренеях был зафиксирован в третьем квартале 2018 г. и составлял 7%.