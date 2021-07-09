«Твой первый бизнес» — новый полезный справочник для юных бизнесменов от 14 до 20 лет

Автор ссылается на самых популярных предпринимателей современности — от Стива Джобса и Илона Маска до Павла Дурова и Олега Тинькова. Все они начали думать о будущем деле еще в школе или в университете, и поэтому так преуспели во взрослом возрасте.

В книге затронуты «взрослые» вопросы: как найти и выбрать свою нишу, разработать продукт и определиться с целевой аудиторией, а также как привлечь финансирование и запустить проект. Каждый раздел сопровождается примерами, формами для заполнения, вопросами для самопроверки и ссылками на ресурсы, где можно найти более глубокое изложение тем.

Автор книги и предприниматель Андрей Андрусов уверен: успеха может добиться каждый, нужно лишь приложить немного усилий. А «Твой первый бизнес» в этом поможет:

«В условиях меняющегося мира именно предпринимательские навыки помогают людям находить наилучшее применение своим способностям. Поэтому я верю в то, что каждому школьнику полезно попробовать себя в роли предпринимателя, даже если он выберет потом другой профессиональный путь. Предпринимательство — это азбука современной жизни, а книга "Твой первый бизнес" — это путь к ликвидации безграмотности. Вместе с тем, запуск своего проекта в своей любимой области - это и огромное удовольствие, это источник энергии интереса к активной деятельности».

«Твой первый бизнес» поможет школьникам и студентам:

быстро проверить предпринимательство, как направление деятельности (проще говоря, определиться с профориентацией);

разобраться в том, как работает бизнес;

узнать множество любопытных фактов о бизнесе.

Книгу также можно использовать как учебник в курсе предпринимательства в школе/колледже/допобразовании.

«Родители моих учеников меня спрашивают: "Как вы это делаете? Я раньше не видел, чтобы мой ребенок так много и усердно работал над домашними заданиями! Элементарно: нужно просто следовать за интересами ребенка, и он будет работать над проектом сам», — Андрей Андрусов.

Андрей Андрусов — инвестиционный директор Центра Соль и основатель izibiz.club. С 2014 года занимается предпринимательством со школьниками. Получил образование в Новосибирском государственном университете и в Политехнической Школе во Франции по специальности «математика». Работал в банках Великобритании, Франции и России.

Подробнее о книге “Твой первый бизнес”: https://izibiz.club/book

Отзывы и рекомендации опытных предпринимателей:

Сергей Солонин, предприниматель, инвестор, сооснователь компании Qiwi:

«Не каждый станет предпринимателем, но можно попробовать себя в этой роли еще в школе и понять, насколько тебе это близко. Главное - действовать, а узнавать можно - по пути. И тут книга "Твой первый бизнес" станет для тебя хорошим попутчиком».

Аяз Шабутдинов, предприниматель, основатель Like Центра,

«Предпринимательство — это отношение к жизни, когда ты сам принимаешь решения и отвечаешь за них.

Запуск своего проекта — это опыт, который можно прожить еще в школе. Создать что-то ценное, не бояться ошибок, работать в команде, доводить дело до конца — это навыки, которые пригодятся каждому.

Эта книга поможет тебе на пути к успеху».

Доктор экономических наук., сооснователь детской бизнес-школы Kindermba, Кнарик Адамян:

«Книга Андрея Андрусова “Твой первый бизнес” предоставляет удивительную возможность каждому школьнику погрузиться в мир предпринимательства. Почему это важно? Потому что, развитие предпринимательского мышления является одним из ключевых навыков в современном мире. Книга А. Андрусова является уникальной, поскольку включает в себя множество интереснейших кейсов и переосмысленного личного опыта. Книга написана простым и понятным языком, содержит конкретные инструменты, практические рекомендации и алгоритмы для создания своего первого бизнес-проекта!

Читая книгу, юные предприниматели под менторством автора, проходят все этапы создания бизнес-проекта. В частности, ребята научаться генерировать бизнес-идеи, определять целевую аудиторию, формировать ценностное предложение, исследовать рынок, рассчитывать финансовую модель, разберутся с тем, что такое MVP.

Книга Андрея Андрусова “Твой первый бизнес” учит ребят не боятся ошибаться, действовать и самое главное вдохновляет на создание бизнес-проектов, которые будут способствовать изменению мира к лучшему!»

Selfmade предприниматель и долларовый миллиардер Игорь Рыбаков:

«Здесь есть всё, чтобы из того, что есть, сделать больше. Как много бы я отдал, иметь такую книгу в 12 лет!»

Отрывок доступен по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1q_ZSjV3igAEX3qOC8sknf0BleU03UvQt/view?usp=sharing