У Минфина началась полоса неОФЗения

Спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) в последние две недели сильно упал. Согласно данным министерства, опубликованным на сайте по итогам размещения бумаг, ни 30 июня, ни 7 июля власти не смогли распродать весь объем предложенных рынкам бумаг.

Так, 30 июня Минфин разместил облигации серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 8,489 млрд рублей при лимите 30 млрд рублей. Спрос при этом составил только 27,93 млрд рублей. А второй аукцион по размещению облигаций 26240RMFS 30 июня 2021 года и вовсе был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Полоса неудач продолжилась 7 июля, хотя ситуация оказалась все же лучше, чем неделей ранее. Как говорится в сообщении Минфина, на аукционе в полном объеме были размещены ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением виюле 2031 года на 10 млрд рублей при спросе 18,125 млрд рублей. Также были проданы ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 238 с погашением 15 мая 2041 года на 5,435 млрд рублей при спросе в 8,596 млрд рублей.

Казалось бы, 7 июля спрос превысил предложение, так почему аукционы неудачные? Потому, что в общей сложности на нем Минфин получил лишь 26,7 млрд рублей, а неделей ранее — 27,9 млрд. И это почти в 19 раз меньше аукционов апреля и марта, когда спрос достигал 460-510 млрд рублей.

В действующей бюджетной схеме, когда львиная доля доходов от экспорта нефти, минуя бюджет, складывается в ФНБ, падение спроса на ОФЗ негативно влияет на способность государства финансировать сложившийся в последние годы дефицит бюджета. Возможно, не случайным оказалось появление именно на этом фоне планов повышения налогов (для той же нефтянки и НДФЛ, известных как «повышение налогов на 400 млрд»). Аналитики, впрочем, смотрят на развитие ситуации достаточно спокойно.

СЗКО отразили удар

Еще в мае 2021 года началось падение доли системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в структуре покупателей российских ОФЗ, говорит эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Тогда она сократилась с 77-80% в марте-апреле, до 52%,

В июне-июле эта тенденция продолжилась, отчечает аналитик. Точных цифр мы пока незнаем, но, вероятно, доля СЗКО вернется к среднему значению, наблюдавшемуся в предыдущие годы — около 40-45%.

Собственно, считает аналитик, в этом нет ничего драматичного, скорее, напротив, само по себе сокращение участия СЗКО в аукционах Минфина говорит о нормализации ситуации. Крупнейшие российские банки сделали свое дело в марте-апреле 2021 года на фоне политической конфронтации с США, они приняли финансовый удар на себя и помогли стабилизировать ситуацию на долговом, валютном и фондовом рынках.

СЗКО стали основным покупателем российского долга, обеспечив рекордный приток в 760 млрд рублей в ОФЗ всего за несколько недель весны, что с учетом сокращения Минфином плана по внутренним заимствованиям на 2021 год до 1807 млрд рублей с 2682 млрд позволило финансовому ведомству выполнить план на этот год более чем на 57-58%.

Основной вопрос теперь заключается в том, как события будут развиваться дальше, говорит Антон Гринштейн. «Все-таки мы видим, что ситуация на российском долговом рынке сложная, индекс RGBI уже в третий раз подходит к мартовским минимумам 142-144 пункта. Это очень плохой сигнал, особенно на фоне падения цен на нефть и коррекционных настроений на глобальных рынках. Если мартовский уровень будет пройден, следующей целью снижения станет минимум марта 2020 года — 136-137 пунктов», — указывает эксперт. Отметим, что индекс RGBI отражает динамику изменения стоимости корзины из ОФЗ с фиксированным купоном.

Естественно, добавляет он, если инвесторы, в том числе и СЗКО, оценивают такую вероятность как высокую, то никакого смысла покупать ОФЗ именно сейчас нет, потому что доходность по ним все равно будет выше. К тому же, Минфин еще в мае принял решение сделать акцент на доразмещении остатков ранее выпущенных бумаг, что само по себе ограничивает объем предложения ОФЗ.

Так что, предполагает Антон Гринштейн, вероятно, СЗКО, как и другие инвесторы, просто ждут лучших возможностей. И как только они представятся, а это может произойти ближе к концу лета или в начале осени 2021 года, спрос на российские ОФЗ снова вырастет, особенно со стороны СЗКО, что все же позволит Минфину вплотную приблизиться к выполнению плана по внутренним заимствованиям на 2021 год.

Инвесторы шокированы, но в целом все не так плохо

С точки зрения инвесторов сложилась ситуация неблагоприятная для приобретения российских гособлигаций, указывает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Только что опубликованные данные по инфляции шокируют. Она поднялась до 6,5%. В то же время рыночная доходность ОФЗ составляет от 5,35% до 7,28% в зависимости от сроков обращения. Она вполне сопоставима с инфляцией и не даёт значимого реального дохода даже для длинных бумаг.

Но даже не в этом основная причина слабого спроса, уверен аналитик. А в том, поясняет он, что высокая инфляция, как ожидается, заставит ЦБ России в очередной раз поднять ключевую ставку. На заседании 23 июля она может повыситься снова сразу на 0,5 процентных пункта — до 6%. Это приведёт и к увеличению доходности госбумаг, и в целом к росту доходности активов. Поэтому рациональное поведение инвесторов — подождать с размещением средств несколько недель. Для российского бюджета такое положение некритично. За счёт взлёта цен энергоносителей, металлов, сельхозпродукции и других экспортных товаров бюджет преодолел дефицит начала года. Ушла острота необходимости привлечения средств для финансирования текущих расходов.

Минфин достаточно спокоен и не предполагает увеличивать пока процент по привлечениям средств для того, чтобы сделать его более востребованным, заключает МаркГойхман. Тем более что основные потенциальные покупатели ОФЗ — госбанки. Они имеют ограниченную самостоятельность. И в случае острой необходимости, как это было не раз, ЦБ и Минфин смогут обеспечить приток средств от них в госбумаги.