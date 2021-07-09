В Бангладеш при пожаре на фабрике погибло более 50 человек

В городе Рупгандж в Бангладеш произошел пожар на фабрике по производству продуктов питания Hashem Food and Beverage, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС News. Источник в пожарной службе сообщил ВВС, что число жертв может возрасти, поскольку после пожара многие работники фабрики числятся пропавшими. Ранения получили три десятка человек.

Возгорание в шестиэтажном здании началось около 17 часов по местному времени – на тот момент на фабрике продолжали работать несколько сотен человек. Очевидцы сообщили, что видели, как люди прыгали из окон. Выйти на крышу они не смогли, поскольку проход к этой лестнице был заперт на замок. Основной выход из здания также был заперт изнутри. Выжившие работники и родственники пропавших сказали журналистам, что в здании не соблюдались требования противопожарной безопасности