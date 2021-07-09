В Кремле назвали труднодостижимой вакцинацию всех россиян

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Пеков считает, что вакцинация от коронавируса всех россиян – труднодостижимая цель.

По словам представителя Кремля, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией COVID-19, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми, передаёт РБК.

«Но, конечно, в реальности это весьма и весьма труднодостижимый результат. Да, производители постоянно наращивают объём производства вакцин. Однако им ещё необходимо завершить испытания на детях и подростках», – подчеркнул Песков.

Кроме того, он назвал проявлением несознательности позицию тех людей, которые отказываются от вакцинации против коронавируса.

«Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться вакцинные диссиденты, это такое своеобразное проявление несознательности», – резюмировал представитель Кремля.

