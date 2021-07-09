В Москве выделили более 57 га земли под масштабные инвестиционные проекты - заммэра Ефимов

В Москве с начала 2021 года предоставили более 57 га земли для реализации 43 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 10 столичных округах. На этих участках появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные предприятия, транспортно-пересадочные узлы, социальные и транспортные объекты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставляет инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, участки без проведения торгов в аренду на шесть лет. С начала этого года на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы были приняты решения о выделении 49 земельных участков площадью свыше 57 га земли для реализации 43 таких проектов. Новые объекты появятся в 10 административных округах Москвы», – сообщил заммэра.

Больше всего – девять МаИП – планируется реализовать в Новой Москве, шесть – на востоке города, по пять – на юго-востоке и северо-востоке, по четыре – на юго-западе и севере города, по три – на западе и юге, по два – в центре и на северо-западе.

«Из 43 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала года город выделил землю, преобладают объекты спорта – их 15, для строительства которых подобраны участки общей площадью свыше 22 га. Кроме того, столица предоставила участки общей площадью свыше 10 га для возведения девяти промышленных объектов» – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Землю площадью около 9 га в Москве выделили для строительства объектов разного формата в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). В их составе, в частности, планируется возвести офисы, торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, паркинг, многофункциональный центр. Еще 12 масштабных инвестиционных проектов, которые город обеспечил участками площадью свыше 16 га, предполагают строительство многофункциональных комплексов, а также объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Еще для реализации двух масштабных инвестиционных проектов выделили сразу по несколько участков. Так, для строительства многофункционального спортивно-оздоровительного и жилого комплекса в Новой Москве было принято решение о выделении инвестору двух земельных участков, а еще шесть участков предоставили для проектирования и строительства улично-дорожной сети на северо-западе столицы.

Мера поддержки предпринимателей в виде предоставления в аренду земли для реализации МаИП появилась в столице в 2016 году.