ЕС планирует создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Брюссель намерен создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями, сообщает газета Financial Times.

Еврокомиссия намерена уже в текущем месяце предоставить на рассмотрение объединения законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Уточняется, что организация должна начать работу в 2024 году, а двумя годами позже AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.

В рамках этой инициативы Еврокомиссия планирует добиваться единого порядка применения антиотмывочных норм в странах-членах, сообщает The Wall Street Journal.

По оценкам FT, ежегодно в Евросоюзе осуществляется подозрительных операций на сотни миллиардов евро, однако реакция союза на данный процесс сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в странах объединения, а также нежеланием некоторых государств-членов неукоснительно выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег. Создание нового агентства должно будет решить эту проблему, считают в Еврокомиссии.

