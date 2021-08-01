Белорусскую легкоатлетку депортируют из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую намерены насильно вывезти из Токио в Минск за критику чиновников. От участие в Олимпиаде ее уже отстранили. Об этом сообщает «Европейское радио для Белоруссии».

«Никаких претензий озвучено не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой. В аэропорт меня сопровождали два человека: психолог и кто-то из НОК», — рассказала Тимановская радиостанции.

Спортсменке купили билет на самолет из Токио в Стамбул на 22:50 по токийскому времении и увезли в аэропорт. Однако, в зону вылета прибыли волонтеры и полиция. Бегунья уже заявила, что намерена просить убежище в Европе. Пока же в соцсетях она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

Тимановская должна была участвовать в спринтерском забеге на 200 метров в понедельник, 2 августа. Однако ранее в Instagram она выложила пост, в котором жестко раскритиковала тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике, после того, как узнала от «левых людей», что будет бежать еще и в эстафете 4 по 400 метров. По ее словам, чиновники «облажались» с количеством допинг-тестов, из-за чего от участия в эстафете были отстранены две белорусские бегуньи. Тимановская подчеркнула, что ей об этом заранее не сообщили и даже не поинтересовались, готова ли она бежать не свою дистанцию.



В Telegram-канале Олимпийского комитета Белоруссии опубликовано решение о прекращении участия в ОИ Тимановской. Оно объясняется заключением врачей в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием, на что легкоатлетка в своем Instagram уже ответила, что это все вранье и врач ее не осматривал.