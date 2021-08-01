Нейросеть научилась распознавать растения

Специалисты Калифорнийской академии наук и Национального географического общества создали модель нейросети для распознавания живых организмов по фотографиям. В данный момент на международной платформе iNaturalist присутствуют 38 тыс. видов, что в полтора раза больше, чем было в прошлом году. Участники проекта МГУ им. Ломоносова «Флора России» добавили в него 2 680 видов флоры РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

Как пояснили в МГУ, для включения в обучающий набор данных у конкретного вида растения, гриба или животного должно быть более сотни фотонаблюдений в базе. Так из 7 407 видов проекта «Флора России», 36% видов растений уже надежно узнаются нейросетью. На них приходится 94,5% всех загруженных пользователями фотографий. Модель охватывает 99% наблюдений из регионов Средней полосы, 97% из Свердловской области и 93% из Алтайского края. В Краснодарском крае и Крыму нейросеть может распознать около 83% изображений, в Горном Алтае – 76%, в Дагестане – только 61%, а в Приморье распознается лишь половина фотографий.

«Разработка алгоритмов распознавания биологических видов по фотографиям – это результат работы большой команды под руководством коллег из Силиконовой долины. Задача нашей группы заключается в постоянном мониторинге тысяч фотографий, поступающих от российских пользователей платформы, и их надежном определении», – рассказал ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Серегин.

Более 1,7 млн непрофессиональных исследователей-участников платформы iNaturalist сделали уже около 73 млн наблюдений по всему миру, 15 тыс. российских пользователей загрузили 1,5 млн фотоизображений растений РФ.

К сбору данных о биоразнообразии России может присоединиться любой. Все собранные данные находятся в открытом доступе и многие российские университеты уже используют платформу iNaturalist в учебном процессе. Эти же данные лягут в основу «Атласа флоры России», над которым сейчас трудятся ученые МГУ.

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