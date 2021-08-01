Путин посетил Коневский монастырь на Ладоге

Президент РФ Владимир Путин побывал в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре, который расположен на острове Коневец в Ладожском озере. В скиту он поклонился чудотворной иконе, сообщает РИА Новости.

Путин уже посещал этот монастырь пять лет назад. В 2016 году он дал поручение восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. При финансовой поддержке «Роснефти» в монастыре были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, по архивам удалось воссоздать весь комплекс.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенный в западной части Ладожского озера, был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Его мощи сейчас являются одной из двух главных святынь обители. Другая святыня — икона Божией Матери, которую со святой горы Афон привез преподобный. Остров населяли язычники, поклонявшиеся Конь-камню и принося ему в жертву животных. Узнав об этом, святой Арсений совершил вокруг камня крестный ход с иконой и случилось чудо: из идола были изгнаны бесы, Конь-камень стал символом победы христианства над язычеством, а икона получила название Коневской.

В 1577-ом и 1610 годах остров захватывали шведы, в результате от каменного собора Рождества Пресвятой Богородицы осталось лишь основание фундамента. С 1918 года остров Коневец входил в состав Финляндии. Только в августе 1944 года он отошел к Советскому Союзу.

Монастырь был возрожден в 1991 году. Коневская икона до сих пор являет чудеса, многие молящиеся получают от нее исцеление. Считается, что особенно она помогает страдающим глазными болезнями, также ей молятся об избавлении от тяжелых и скверных привычек.

