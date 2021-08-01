Работающим пенсионерам в августе сделают перерасчет

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию по старости и по инвалидности в беззаявительном порядке. Это касается официально трудоустроенных россиян, за которых в прошлом году поступали страховые взносы, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«На беззаявительный перерасчет пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы и они учтены на индивидуальных лицевых счетах», — говорится в сообщении ПФР.

Прибавку рассчитают на основе индивидуального пенсионного коэффициента, в который переведут суммы страховых взносов, уплаченные работодателями. Ее максимальный размер составит 279 рублей в месяц.

Августовская корректировка коснется около 10 млн россиян.

Ранее Expert.ru сообщил, что за июнь пенсии снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, к снижению выплат привела высокая инфляция. Средняя пенсия в июне текущего года в номинальном выражении составила 15 822 рубля, прибавив 5,6% по сравнению с июнем 2020 года. При этом годовая инфляция составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 года.

