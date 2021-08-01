Ученые заявили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли

Более 14 тысяч ученых со всего мира присоединились к инициативе по оценке климатической ситуации. В исследовании, опубликованном в журнале BioScience, они сообщили о «чрезмерной эксплуатации Земли». По их данным, более половины жизненно важных функций планеты ухудшились до рекордных значений.

«После аналогичной оценки в 2019 году отмечен беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с климатом, включая наводнения в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, рекордные волны тепла и лесные пожары в Австралии и США, а также разрушительные циклоны в Африке и Южной Азии», — говорится в докладе.

В своем исследовании ученые опирались на 31 «жизненно важный признак» для измерения здоровья планеты: объемы леса, выбросы парниковых газов, на толщину ледников и протяженность морского льда. По 18 показателям были достигнуты рекордные максимумы или минимумы.

К примеру, рекордно высоких показателей в 2021 году достигли содержание в атмосфере углекислого газа и метана. В Гренландии и Антарктиде был зафиксирован рекордно низкий уровень ледяной массы, ледники таяли почти на треть быстрее, чем 15 лет назад. Деградация лесов из-за пожаров, засухи и вырубки привела к тому, что леса бразильской Амазонки перестали поглощать углерод. А общая масса домашнего скота вышла на рекордный уровень и превысила массу людей и диких наземных млекопитающих вместе взятых.

«Недавние рекордные волны тепла на западе США и Канады показали, что климат уже начал вести себя шокирующим и неожиданным образом. Мы уже достигаем переломных моментов в климате», — отметил директор Института глобальных систем Университета Эксетера и соавтор исследования Тим Лентон.

Ученые призвали к трансформационным изменениям в шести областях жизнедеятельности человека: отказу от ископаемого топлива, сокращению выбросов загрязняющих веществ, восстановлению экосистем, переходу на растительные диеты и отказу от моделей неопределенного роста и стабилизации населения. Также они рекомендовали включить в школьные программы по всему миру уроки просвещения по вопросам изменения климата.

«Мы должны перестать рассматривать климатическую чрезвычайную ситуацию как отдельную проблему. Глобальное потепление — не единственный симптом напряженной системы Земли. Борьба с климатическим кризисом должна быть направлена ​​на устранение основной причины: чрезмерной эксплуатации планеты человеком», — подчеркнул профессор экологии Колледжа лесного хозяйства Орегонского университета Уильям Риппл.

Ранее Expert.ru сообщил, что в 2009 году вслед за сокращением мирового ВВП на два процента объем выбросов парниковых газов уменьшился на один процент, но уже в 2010 году вырос на шесть процентов, а в 2010–2016 годах во время энергичного подъема экономики — на 12%. В начале апреля 2020 года на пике снижения объем мировых суточных выбросов СО2 был ниже, чем в апреле 2019-го, на 17%, но уже к середине июня этот разрыв сжался до 4,7%. Это означает, что требуемое для выполнения Парижского соглашения сокращение мировых выбросов более чем вчетверо к 2050 году возможно только при условии масштабных сдвигов в энергетике, при радикальном наращивании поглотительной способности мировых лесов, а также при изменении потребительского поведения и всего образа жизни населения Земли.

