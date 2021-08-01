Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский скончался в Москве на 92-ом году жизни. Об этом сообщил его внук Иван Засурский в Facebook, затем ТАСС подтвердили в пресс-службе МГУ. Причина смерти не уточняется.

«Да, сегодня ушел от нас великий человек», — заявили в пресс-службе.

Представитель журфака МГУ сообщил агентству, что Засурский был последним из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году и всем казалось, что «Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике».

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, заслуженный журналист РФ, профессор Ясен Засурский был деканом журфака МГУ им. Ломоносова с 1965 по 2007 годы, а с 2007-го стал президентом факультета.

Информации о дате и месте прощания с Засурским пока нет.

Ранее в интервью журналу «Эксперт» Ясен Засурский рассказывал, что журналистское образование в стенах МГУ не только не прекратило своего существования, но и развивается достаточно бурно: открыта кафедра теории и экономики СМИ, целый ряд специальных отделений по переподготовке кадров, научные центры и так далее. Современные студенты имеют все возможности стать образованными людьми, высококлассными профессионалами, и они ими становятся. По крайней мере, они успевают следить за современными технологиями, представляют, что такое мультимедийность СМИ.

