В Эстонии создали спрей, защищающий от всех штаммов коронавируса

Эстонские ученые создали спрей для носа BioBlock, который защищает от всех основных штаммов COVID-19: исходного уханьского, индийского «дельта»-варианта, а также британского, южноафриканского и бразильского. Об этом сообщает портал Postimees.

«Лабораторные исследования подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению ВОЗ, наибольшее беспокойство», — рассказал научный директор компании-производителя Icosagen Март Устав-младший.

Он также отметил, что исследователи его компании, специализирующейся в области генной инженерии, постоянно отслеживает мутации вируса и тестируют спрей на способность нейтрализовать их. BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, поэтому решение, позволяющее производить и продавать его, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам. Технология производства спрея запатентована.

Ранее Expert.ru сообщал, что российские ученые лабораторной службы «Хеликс» после исследования, которое они провели совместно с экспертами Военно-медицинской академии имени Кирова, выявили группу людей с наилучшей выработкой антител к COVID-19. Согласно их данным, у пациентов старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного коронавируса. Также ученые установили, что уровень иммунитета к коронавирусу у мужчин и женщин меняется по-разному.

