В Минтруде рассказали, как безработному получить 250 тысяч рублей

Потерявшие работу граждане могут воспользоваться госпрограммой поддержки, которая действует во всех российских регионах, и по социальному контракту получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела или развития личного подсобного хозяйства. Об этом «Российской газете» рассказала замминистра труда Ольга Баталина.

«Соцконтракт позволяет человеку не просто поддержать свое текущее финансовое положение, но главное сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода», — сообщила Баталина.

Она пояснила, что социальный контракт направлен на содействие трудоустройству. Если гражданину необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, то курсы могут быть оплачены за счет государственных. Для этого только необходимо зарегистрироваться в службе занятости и разместить свое портфолио на федеральном портале «Работа в России». После заключения соцконтракта безработый получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума, а после трудоустройства — еще три такие же выплаты.

Еще одно направление использования социального контракта — это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Если в маленьком городе или в селе нет возможности трудоустроиться по профессии, можно зарегистрироваться в качестве самозанятого и организовать собственный бизнес. На это государство выделит стартовый капитал в размере 250 тысяч рублей. На эти деньги можно открыть мастерскую или кодитерскую, приобрести скот, птицу, построить теплицы или приобрести сельхозтехнику.

В этом году появилось еще одно направление использования соцконтракта — поддержка личного подсобного хозяйства.

«Бывает так, что семья обладает значительным земельным участком и могла бы разводить скот или птицу, или выращивать овощи. Но не имеет на это средств. Поддержка развития личного подсобного хозяйства предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие — регистрация в качестве самозанятого», — добавила замминистра.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в органы соцзащиты и указать сведения о доходах, полученных за три предыдущих месяца. Если они окажутся ниже величины прожиточного минимума, семья может претендовать на получение этого вида соцпомощи.

Ранее Expert.ru сообщил, что в России до 31 декабря 2021 года продлен порядок регистрации безработных граждан без посещения службы занятости, введенный в связи с распространением коронавируса. В 2021 году максимальный размер пособия по безработице в России установлен в размере 12 130 рублей, минимальный – 1 500 рублей. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, в следующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей.