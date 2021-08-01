В России снизился суточный прирост заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 804 жителей РФ, что на тысячу меньше, чем днем ранее (23 807). Вылечились от инфекции 17 271 человек, скончались — 789. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 1 августа в России выявлено 6 288 677 заболевших коронавирусом (+22 804 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 484), Санкт-Петербурге (1 911) и Подмосковье (1 658). Наименьшее — на Чукотке (9) и в Ненецком АО (12).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 625 890 жителей РФ, умерли — 159 352.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 508 610 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 363 505 горожан, умерли — 25 704, 119 401 москвичей продолжают лечение.

Недельный прирост заражения коронавирусом снижается в России вторую неделю подряд. С 19 по 25 июля штаб сообщал о 168 408 заболевших, с 26 июля по 1 августа — о 162 136 (-3,7%). В Москве за семь дней COVID-19 подтвердили у 20 532 человек, что является минимумом с конца мая.

Ранее Expert.ru сообщил, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии». Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

