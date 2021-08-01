В России ввели экспортные пошлины на металл

Экспортные пошлины на черные и цветные металлы будут действовать в России с 1 августа до конца года. В правительстве рассчитывают, что полученные средства позволят компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке и пополнят бюджет на 160 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Рост цен на металлы в России начался в конце 2020 года. По данным первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, доходы металлургической отрасли в прошлом году выросли в разы и достигли 100 млрд рублей. Экспорт плоского проката в январе-мае вырос на 10%, экспорт черных металлов — на 5%.

В результате, в конце июня правительство РФ согласовало введение экспортных пошлин на вывоз более 340 наименований металлопродукции: проката, арматуры, заготовок, проволоки, слитков, а также меди, никеля и алюминия низкой степени передела. Экспортная пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев это принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.

Ранее Expert.ru писал, что ситуация, когда вслед за мировыми растут цены на металлопродукцию внутри страны, обостряя положение зависимых от нее отраслей: строительства, автопрома, судостроения, топливно-энергетического комплекса — не устраивает российские власти. В попытке сбить цены они ввели экспортные пошлины на сырье — металлолом. С 30 января действует вывозная таможенная пошлина на металлолом (5%, но не меньше 45 евро за тонну), и ожидается, что ее увеличат до 70 евро за тонну.

